Massey Ferguson - Die Erfolgsgeschichte
Massey Ferguson - Die Erfolgsgeschichte
Massey Ferguson zählt zu den bekanntesten Marken der Landtechnik und steht seit Generationen für Innovation, Zuverlässigkeit und weltweite Bedeutung. Dieser Film zeichnet die beeindruckende Entwicklung des Unternehmens von seinen Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die moderne Zeit nach. Die Wurzeln reichen zurück zu den Pionieren Massey, Harris und Ferguson, deren Ideen die Grundlage für die heutige Landwirtschaft legten. Historisches Filmmaterial und seltene Aufnahmen vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Wandel der Technik und zeigen, wie sich die Maschinen im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelten. Im Fokus stehen legendäre Modelle wie der MF 35, der MF 65 sowie die berühmte 100er-Reihe, die entscheidend zum Erfolg der Marke beitrugen. Gleichzeitig kommen Sammler und Liebhaber zu Wort, die ihre restaurierten Traktoren präsentieren und ihre Begeisterung teilen. Eindrucksvolle Bilder aus verschiedenen Teilen der Welt verdeutlichen die internationale Bedeutung von Massey Ferguson. Ein spannender Film über Technikgeschichte, Fortschritt und eine Marke, die bis heute Maßstäbe setzt.