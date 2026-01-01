Mathilde Gremaud - She who flies

Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTV
51 Min.
Ab 0
Der beeindruckende Aufstieg der erfolgreichsten Schweizer Freestyle-Skifahrerin Mathilde Gremaud aus La Roche im Kanton Freiburg: Aus dem beschaulichen Dorf La Roche bis an die Weltspitze des Freestyle-Skisports. Doch nach ihren triumphalen Olympia-Medaillen wird sie von einer unerwarteten inneren Leere eingeholt, ein Wendepunkt, der sie vor eine tiefgreifende persönliche Herausforderung stellt. Mit beeindruckender Ehrlichkeit und unerschütterlichem Willen kämpft sie sich zurück.

Genre:
Sport
Altersfreigabe:
0