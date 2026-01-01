MB trac - Der Mercedes auf dem Acker
MB trac - Der Mercedes auf dem Acker
Der MB trac gilt bis heute als eines der innovativsten Traktorkonzepte seiner Zeit und begeistert noch immer durch seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Diese Dokumentation widmet sich dem legendären Allradschlepper aus dem Hause Mercedes-Benz und zeigt, warum er noch Jahrzehnte nach seinem Produktionsende fest im Arbeitsalltag vieler Betriebe verankert ist. Im Mittelpunkt stehen Landwirte und Forstbetriebe, die auf die charakteristischen Maschinen mit ihren gleich großen Rädern vertrauen und sie unter unterschiedlichsten Bedingungen einsetzen. Ob bei schwerer Feldarbeit, im Wintereinsatz oder im anspruchsvollen Forstbetrieb – der MB trac überzeugt durch Zuverlässigkeit, Kraft und eine außergewöhnliche Konstruktion. Gleichzeitig geben erfahrene Praktiker Einblicke in Wartung, Pflege und sogar Eigenumbauten dieser robusten Maschinen. Authentische Szenen aus dem täglichen Einsatz zeigen eindrucksvoll, warum der MB trac als echtes Arbeitstier gilt. Eine faszinierende Hommage an eine Technik, die ihrer Zeit weit voraus war und bis heute Maßstäbe setzt.