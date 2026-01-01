Medizin trifft Kabarett: Mit Humor und Fachwissen erklären Ronny Tekal und Norbert Peter, warum nicht alles mit allem verträglich ist.
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Medizin trifft Kabarett: Mit Humor und Fachwissen erklären Ronny Tekal und Norbert Peter, warum nicht alles mit allem verträglich ist.
Der beliebte Arzt Ronny Tekal ordiniert wieder! Gemeinsam mit seinem widerspenstigen Patienten Norbert Peter seziert er dieses Mal die häufigsten und skurrilsten Wechselwirkungen des Lebens. Nebenbei verabreichen die beiden eine gesunde Dosis nützliches Wissen: Warum österreichische Männer mit voller Blase sich leichter aus einer Lawine „rauskärchern“ können als andere. In welcher Kuranstalt das Essen am besten schmeckt. Und: Wie man mit vier 25-Prozent-Pickerln gratis einkauft.
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