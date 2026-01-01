Mein Vetter Winnie
115 Min.Ab 6
115 Min.Ab 6
Mein Vetter Winnie
Anwalt Winnie Gambini aus New York wird von seinem Vetter Bill, der in einem kleinen Südstaatennest wohnt, zu Hilfe gerufen. Winnie soll Bill und dessen Freund Stan verteidigen. Beide sind durch eine Verwechslung unter Mordverdacht geraten. Doch Winnie hat da ein Problem: Er hat noch nie an einem Prozess teilgenommen. Schließlich bündelt Winnie all sein Talent für abwegige Argumente und erreicht mit Hilfe seiner intelligenten Verlobten Mona Lisa den Freispruch der Angeklagten.
Genre:Comedy, Drama
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH