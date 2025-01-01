Zum Inhalt springenBarrierefrei
Men in Black 2

85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
PULS 4
Men in Black 2

Die Agenten Will Smith und Tommy Lee Jones wieder vereint: Agent Kay wurde vor vier Jahren, beim Verlassen der Men in Black, seine Erinnerung an die Arbeit als Alienjäger gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein Ex-Partner Agent Jay ohne ihn auskommen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Hilfe seines alten Partners.

Genre:
Action, Comedy, Science Fiction
Produktion:
US, 2002
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN