Mercedes-AMG C 63 S | V8-Biturbo! | Kein OPF | Der letzte seiner Art
25 Min.Ab 12
25 Min.Ab 12
Mercedes-AMG C 63 S | V8-Biturbo! | Kein OPF | Der letzte seiner Art
Das wird es wahrscheinlich nie wieder geben! Der Mercedes-AMG C63 S T-Modell (2016) mit dem legendären 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor ist einer der letzten echten V8-Kombis! Mit 510 PS und einem kranken Sound zählt er immer noch zu den beliebtesten und leistungsstärksten Kombis, die je gebaut wurden. Aber was kann dieser fast 10 Jahre alte AMG-Kombi noch? Ich nehme den C63 S unter die Lupe und teste, ob er trotz seines Alters noch das Zeug hat, mit den neuen Performance-Boliden mitzuhalten!
Genre:AUTO, MOTORSPORT
Altersfreigabe:
12