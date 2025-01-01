Mittelalter Doku: Von der Pest getötet | Die Tote von Tadcaster
Wer war die Tote von Tadcaster? Den Namen hat die Tote ihrem Fundort zu verdanken. Denn im Jahr 2009 werden bei Grabungen in der Nähe der nordenglischen Ortschaft Tadcaster die Gebeine einer Frau aus dem Mittelalter entdeckt. Sie muss Mitte vierzig gewesen sein, größer und kräftiger gebaut als andere und wurde allein begraben. Doch wer war sie? Und war Krieg die Todesursache? Diese Fragen beschäftigt Malin Holst. Die Archäologin hat den Verdacht, dass der Schwarze Tod der Frau zum Verhängnis geworden sein könnte. Um ihre Theorie zu bestätigen, schickt sie deren DNA in ein Speziallabor...