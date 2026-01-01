Moderne Piraten - Die lauernde Gefahr
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Moderne Piraten - Die lauernde Gefahr
Südostasiens Meere gehören zu den wichtigsten Handelswegen der Welt - und zu den gefährlichsten. In der Straße von Malakka und im Sulu-Meer sind Piraterie, Entführungen und Waffenschmuggel an der Tagesordnung. Korruption, Armut und staatliches Versagen begünstigen die Machenschaften krimineller Netzwerke. Ehemalige Mitglieder der Terrorgruppe Abu Sayyaf berichten von Geiselnahmen und blutigen Überfällen. Sie agieren im Schatten der globalisierten Wirtschaft - oft über Generationen hinweg.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt