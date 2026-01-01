MONDLANDUNG: Einzigartige Aufnahmen | Apollo 17 Doku (1/2)
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
MONDLANDUNG: Einzigartige Aufnahmen | Apollo 17 Doku (1/2)
In dieser Dokumentation über die Mondlandung werden einzigartige Aufnahmen der Apollo 17 Mission gezeigt. Zwischen den Jahren 1968 und 1972 sind neun mutige Männer an einen Ort gereist, an dem zuvor noch nie jemand gewesen ist, dem Mond. Zwischen 1961 und 1972 betreiben die USA ein Raumfahrt-Projekt, das zur ersten bemannten Landung auf dem Mond führt: das Apollo-Programm. 24 Menschen werden im Laufe der Jahre zum Erdtrabanten geschickt, 12 betreten ihn gar. Apollo 17 ist der elfte und letzte dieser bemannten Raumflüge. Diese Dokumentation zeichnet die Chronik dieses spektakulären Unterfangens nach.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12