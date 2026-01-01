Monk Comes Down the Mountain
Als der junge Mönch He Anxia sein abgelegenes Kloster verlässt, wird er in eine Welt gestoßen, die von Chaos, Gier und Gewalt beherrscht wird. In der Stadt begegnet er Meistern der Kampfkunst, Ärzten mit dunklen Geheimnissen und Brüdern, deren Rivalität tödlich endet. Doch hinter den Kämpfen um Ehre und Macht lauert etwas Tieferes: ein uraltes Artefakt, das Kräfte birgt, die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde bedrohen. He Anxia gerät zwischen die Fronten – und muss lernen, dass Weisheit nicht nur in der Stille des Tempels, sondern auch im Sturm der Welt gefunden wird. Als Verrat, Mord und spirituelle Prüfungen ihn an den Rand seiner Überzeugungen bringen, steht er vor einer Entscheidung: Rückkehr zur inneren Ruhe oder Kampf gegen das drohende Unheil?