Monster Hunters
85 Min.Ab 12
Der blanke Horror wird real, als ein außerirdisches Raumschiff auf die Erde prallt. Der extraterrestrische Transporter ist mit den übelsten Kreaturen vollgepackt, die es allesamt auf die Menschheit abgesehen haben. Eine geheime, militärische Sondereinheit, zu der Colonel Mayweather (Tom Sizemore), Specialist Stella Fairchild (Connie Jo Sechrist) und Sergeant Shepherd (Anthony Jensen) gehören, zieht in den Kampf, um die Invasion der Alien-Monster zu stoppen. - Sciencefiction-Kriegsfilm der Produktionsfirma „The Asylum“.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
