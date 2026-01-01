Mord, Geld & Verrat: Der Eine Millionen Dollar Raub | True Crime Doku
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Mord, Geld & Verrat: Der Eine Millionen Dollar Raub | True Crime Doku
Wer steckt hinter dem rätselhaften Mord an einem Geldtransportfahrer im Jahr 1994? Ein gepanzerter Wagen verschwindet spurlos – mitsamt seiner Ladung von einer Million Dollar. Die Behörden sind ratlos, doch die Jagd auf die Täter beginnt. Während die Ermittler den Spuren folgen, enthüllen sie ein Geflecht aus Lügen und Verrat. Was haben ein ehemaliger Gefängniswärter und ein ehemaliger Polizist mit dem Verschwinden des Geldtransporters zu tun? Und wird es den Fahndern gelingen, das fehlende Geld und die Verantwortlichen zu finden? Erlebe die dramatischen Wendungen und spannenden Ermittlungen in dieser fesselnden Episode von „The FBI Files“.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12