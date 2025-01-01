Mord ist ihr Hobby: Eine Zeugin verschwindet
87 Min.Ab 12
Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund wird Sarah McLeisch Zeugin eines Mordes. Da nicht nur sie den Killer, sondern der auch sie gesehen hat, stellt FBI-Agent Algric Bartles sie umgehend unter Personenschutz. Am nächsten Tag besteigt Sarah unter falschem Namen den Zug nach El Paso und begegnet im Speisewagen zufällig Jessica Fletcher. Als sich Sarah während des Lunchs kurz entschuldigt, dann aber nicht wieder kommt, ist die berühmte Krimiautorin höchst alarmiert ...
Genre:Mystery, Krimi-Drama
Produktion:US, 1997
