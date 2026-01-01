Mythen der Geschichte: Der verlorene Piratenschatz von Captain Kidd | Doku
Erfahre mehr über eine der faszinierendsten Legenden der Geschichte: Captain Kidds verlorener Piratenschatz! In dieser packenden Folge von „Myth Hunters“ tauchen wir in die aufregende Suche nach dem Schatz ein, der laut einer markierten Landkarte auf der geheimnisvollen Insel Hon Tre Lon versteckt sein soll. Verfolgt die abenteuerliche Geschichte von Knight und Fred Graham, die wegen ihres Strebens nach dem Schatz in Schwierigkeiten gerieten und 14 Monate im Gefängnis verbringen mussten. Entdecke die Welt der Mythen und Realität und finde heraus, wie eng die Grenze zwischen Fakt und Fantasie tatsächlich ist. In der 13-teiligen Reihe „Myth Hunters“ gehen Abenteurer auf Spurensuche: Von der Arche Noah bis zum Bernsteinzimmer, und von den Legenden des Heiligen Grals bis zu geheimen Nazi-Verschwörungen in Grönland. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.