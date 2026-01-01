Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachtschicht in der Hauptstadt

Nachtschicht in der Hauptstadt

49 Min.Ab 16
WELT49 Min.Ab 16
WELT
Nachtschicht in der Hauptstadt

Nachtschicht in der Hauptstadt

Ob Party, Drogen oder Sex: Das Nachtleben der Millionenmetropole Berlin hat einiges zu bieten. Doch dort wo die einen Spaß haben, tanzen und feiern, müssen die anderen arbeiten. Allerdings ist GNachtarbeitG nicht jedermanns Sache: Die Reportage präsentiert fünf unterschiedliche Charaktere, die damit ihr Geld verdienen und zeigt ihren anstrengenden und nicht minder gefährlichen Arbeitsalltag zwischen Touristen, Polizei und Drogendealern.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
16