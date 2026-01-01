Nachtschicht in der Hauptstadt
49 Min.Ab 16
49 Min.Ab 16
Nachtschicht in der Hauptstadt
Ob Party, Drogen oder Sex: Das Nachtleben der Millionenmetropole Berlin hat einiges zu bieten. Doch dort wo die einen Spaß haben, tanzen und feiern, müssen die anderen arbeiten. Allerdings ist GNachtarbeitG nicht jedermanns Sache: Die Reportage präsentiert fünf unterschiedliche Charaktere, die damit ihr Geld verdienen und zeigt ihren anstrengenden und nicht minder gefährlichen Arbeitsalltag zwischen Touristen, Polizei und Drogendealern.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16