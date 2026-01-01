Naked Survival: 14 Tage auf der Hai-Insel
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Naked Survival: 14 Tage auf der Hai-Insel
Gestrandet auf einer kargen Insel, inmitten der Hai-verseuchtesten Gewässer der Erde müssen fünf Naked-Survival-All-Stars zwei Wochen lang um das nackte Überleben kämpfen. Ohne Ausrüstung und Nahrungsvorräte steht ihnen ausschließlich zur Verfügung, was der Ozean zu bieten hat. Ky Furneaux, Ryan Holt, Chris Fischer, Steven Lee Hall und Eva Rupert werden getrennt voneinander auf Insel der Bahamas ausgesetzt. Sie mögen zwar Veteranen der Serie Naked Survival sein und sich erneut der Herausforderung stellen, aber dieses Mal befinden sie sich in Hai-Territorium. Können die Teilnehmer in dieser lebensfeindlichen Umgebung 14 Tage lang überleben?
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.