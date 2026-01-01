NATO TIGER MEET - Raubkatzen der Lüfte
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
NATO TIGER MEET - Raubkatzen der Lüfte
Das NATO Tiger Meet ist mehr als ein Manöver: Seit den 1960er-Jahren vereint es Flugstaffeln mit Raubkatzen im Wappen zu Training, Wettkampf und gelebtem „Tiger Spirit“. Aus einem Treffen wurde eine komplexe Übung mit internationaler Dimension. Im Mittelpunkt stehen deutsche Crews des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“, die in Portugal anspruchsvolle Missionen fliegen. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie Tradition, Teamgeist und modernste Technik ineinandergreifen.
Genre:Luftfahrt, Militär, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt