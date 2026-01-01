Neuer McLaren 750S: Der haut dich weg! 🏎️💨
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Neuer McLaren 750S: Der haut dich weg! 🏎️💨
750 PS, federleicht und blitzschnell: Der neue McLaren 750S ist am Start! 🚀 Diese Maschine fühlt sich an wie ein Go-Kart auf Steroiden, so leicht und agil wie er ist. Ein McLaren Test der besonderen Art, denn dieses Mal habe ich drei Mitfahrer am Start. Und ich verspreche: Da fliegen Köpfe! 😂 Und das Beste? Mauri Pastore, der Gewinner vom Wichtel-Event mit MontanaBlack, ist auch mit dabei! Heute dreht er seine Runden auf der legendären Nordschleife im brandneuen McLaren. Ein Erlebnis, das er so schnell nicht vergessen wird… 🔥 Also, anschnallen und ab geht's! 🏎️💨
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12