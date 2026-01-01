Niagara
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Niagara
Unterhalb der Niagara-Fälle befindet sich das Rainbow-Camp, ein Ort für Schaulustige aus aller Welt. Auch ein nervenkranker Mann und dessen junge Frau haben hier ihr Quartier aufgeschlagen. Doch die Idylle trügt: Die junge Frau plant zusammen mit ihrem Geliebten, ihren kranken Ehemann zu ermorden. Aber das Vorhaben misslingt, und der Liebhaber ertrinkt in den reißenden Wasserfällen. Nun versucht der betrogene Ehemann, seine Frau aufzuspüren, um sich an ihr zu rächen.
Genre:Thriller
Produktion:US, 1952
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1953 Twentieth Century Fox Film Corporation.