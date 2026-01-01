Niedersachsen im dritten Reich - Die Parteigaue der NSDAP - Süd Hannover-Braunschweig
67 Min.Ab 16
67 Min.Ab 16
Niedersachsen im dritten Reich - Die Parteigaue der NSDAP - Süd Hannover-Braunschweig
Während der NS-Zeit bildeten die sogenannten Gaue territoriale Verwaltungseinheiten, deren Bedeutung der unserer heutigen Bundesländer entspricht. Das Territorium von Niedersachsen verteilte sich auf die drei Gaue Weser-Ems, Ost-Hannover und Süd-Hannover-Braunschweig. Der Gau Süd-Hannover-Braunschweig mit Gauhauptstadt Hannover steht im Mittelpunkt dieses Dokumentarfilms.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
16
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