Nine Miles Down
Ein mörderischer Sandsturm peitscht durch die verlassene Bohrstation. Hochkarätige Wissenschaftler haben dort ihr Lager aufgebaut, um ein Loch in die Erdkruste zu bohren, das tiefer in den Boden gehen soll als je zuvor. Doch seit drei Tagen ist der Funkkontakt zur Station abgebrochen. Sicherheitsmann Thomas 'Jack' Jackman (Adrian Paul) soll den Vorfall untersuchen. Er findet reichlich Proviant und Ressourcen, doch von den Wissenschaftlern fehlt jede Spur. Wegen des Sandsturmes muss Jack die Nacht vor Ort verbringen und wird am nächsten Morgen von der atemberaubend schönen, amerikanischen Geologin 'JC' Jennie (Kate Nauta) überrascht, die behauptet, das letzte verbleibende Mitglied des Forscherteams zu sein. Von ihr erfährt Jack, dass das Team in neun Meilen Tiefe den Verschluss einer leeren Höhle durchbrochen hat. Scheinbar wurde die Station von unheilvollen Halluzinationen und dem Verdacht heimgesucht, man hätte etwas 'Teuflisches' aus dem Inneren der Erde freigelassen. Als Jack von seinem Hauptquartier erfährt, dass es keine weiblichen Geologen in der Station gab, erhärtet sich sein Verdacht, dass Jennie nicht diejenige ist, die sie vorgibt zu sein.