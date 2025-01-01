Notlandung von Flugzeug | Ice Pilots
Im Luftraum nördlich von Yellowknife muss Kapitän Devan mit einem kompletten Systemausfall klarkommen. Hat das Leck im Hydrauliksystem am vorherigen Tag Spuren hinterlassen und führt erneut zu massiven Schwierigkeiten? Devan, Ian und Jimmy versuchen alles, um einen Absturz zu vermeiden und die Maschine sicher zu landen. Aber gelingt ihnen das auch oder wird es eine “ziemlich hässliche Sache” mit einer unvermeidbaren Notlandung? Hier seht ihr Folge 4 der 3. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.