Nur nicht Millionär sein
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Nur nicht Millionär sein
Elvis Presley schlüpft in die Rolle eines texanischen Millionärssohns: Scott hat es satt, dass Frauen nur wegen seines Geldes an ihm interessiert sind. Er nutzt seinen Urlaub in Florida für ein kleines Rollenspiel mit dem Wasserskilehrer Tom. Als er die hübsche Diane kennenlernt, stellt ihn seine neue Identität vor ein großes Problem.
Genre:Musical
Produktion:US, 1967
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution