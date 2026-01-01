Omen II: Damien
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
Omen II: Damien
Sieben Jahre später: Damien erkennt langsam, dass er der Sohn des Teufels ist und mit der Bestimmung auf die Erde gesandt wurde, die Weltherrschaft zu übernehmen. Nun, da er bei seiner Tante, seinem Onkel und deren Sohn lebt, wird seine Angst immer größer, alles Teuflische von seinem Vater geerbt zu haben. Er hofft, dass Richard Thorn, der Sohn des Botschafters Thorn, Satan im Kampf endgültig besiegen und Damien von seiner Erblast befreien kann ...
Genre:Horror
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH