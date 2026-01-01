One Piece - Der Film
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
One Piece - Der Film
Monkey D. Ruffy ist ein angehender Pirat. Zu blöd, dass er nicht mehr schwimmen kann, nachdem er eine Gum-Gum-Frucht gegessen hat. Dafür kann er sich jetzt unglaublich dehnen und verknoten - wie Gummi eben. Zusammen mit seiner Crew macht er sich auf die Suche nach "One Piece", dem Schatz des Piratenkönigs Gold Roger.
Genre:Anime, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:JP, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS