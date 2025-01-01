Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oppenheimer

Oppenheimer

174 Min.Ab 12
NBCUniversal174 Min.Ab 12
NBCUniversal
Oppenheimer

Oppenheimer

Christopher Nolan kreiert eine monumentale Biografie über den einflussreichen Physiker Robert Oppenheimer mit Cillian Murphy in der Hauptrolle: Während des Zweiten Weltkriegs ist Oppenheimer Teil des "Manhattan-Projekts", das zur Entwicklung der ersten Atombombe ins Leben gerufen wurde. Das Talent ist innerlich zerrissen - zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und moralischem Gewissen, zwischen Ruhm und Schuld.

Genre:
Biografie, Historisches Drama
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH