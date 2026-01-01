Ostpreußen - Politik und Wirtschaft in der Diktatur 1932 bis 1939
58 Min.Ab 16
58 Min.Ab 16
Ostpreußen - Politik und Wirtschaft in der Diktatur 1932 bis 1939
Ostpreußen ist bis heute ein Mythos. Hermann Pölking, Filmproduzent und Autor macht die Geschichte dieses Landstrichs jetzt in einer umfassenden Edition erlebbar und verständlich. Beim aufmerksamen Streifen durch die Städte und Landschaften Ostpreußens erleben wir 'Politik und Wirtschaft 1932 bis 1939'.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH