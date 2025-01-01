Papillon
144 Min.Ab 16
Anfang der 1930er-Jahre wird der Tresorknacker Henri Charrière zu lebenslanger Zwangsarbeit in Französisch-Guayana verurteilt. Auf der Überfahrt lernt Papillon, so genannt wegen einer Schmetterling-Tätowierung, Louis Dega kennen. Papillon rettet dem schmächtigen Betrüger das Leben und die beiden werden zu engen Freunden. Papillon schwört, nur in Freiheit sterben zu wollen. Doch eine Flucht scheint unmöglich. Kino-Klassiker von Franklin J. Schaffer, mit Steve McQueen und Dustin Hoffman.
