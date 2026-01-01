Penguin Highway
114 Min.Ab 6
114 Min.Ab 6
Penguin Highway
Preisgekrönter Animationsfilm nach dem gleichnamigen Roman von Tomihiko Morimi: Der aufgeweckte Schüler Aoyama steht vor einem Rätsel. Woher kommen plötzlich all die Pinguine in seiner Heimatstadt? Gemeinsam mit seinem besten Freund will er das Geheimnis um die süßen Tierchen lüften. Ihr Weg führt sie schon bald in eine städtische Arztpraxis - weiß die hübsche Zahnarzthelferin mehr über das Auftauchen der Pinguine?
Genre:Anime, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN