Plötzlich verlobt
Plötzlich verlobt
Für Millie läuft gerade nichts rund: Ihr kleines Business schwächelt, ihre Motivation auch – bis ein völlig unerwartetes Missverständnis ihr Leben auf den Kopf stellt. In einem Café wird eine harmlose Szene mit einem fremden Mann, Leo, gefilmt und online als echter Heiratsantrag gefeiert. Innerhalb weniger Stunden geht das Video viral und plötzlich jubelt das Internet über das „perfekte Paar“. Um den unverhofften Hype zu nutzen – und weil ihre beruflichen Träume dringend Rückenwind brauchen –, beschließen Millie und Leo, die Verlobung fürs Publikum vorzutäuschen. Was als spontaner Notfallplan beginnt, wird schnell zum chaotischen Dauerprojekt: romantische Posts, vermeintliche Couple‑Momente und neugierige Fans, die überall Herzchen sehen wollen. Während beide versuchen, ihre wachsenden Probleme mithilfe der Fake‑Romantik zu lösen, stellen sie fest, dass die Grenzen zwischen „spielen“ und „fühlen“ immer mehr verschwimmen. Doch je stärker die Welt an ihre Liebe glaubt, desto komplizierter wird es für Millie und Leo, herauszufinden, was eigentlich wirklich echt ist. Und vielleicht hat das Netz ja ausnahmsweise recht …?