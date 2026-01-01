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Probieren Sie's mit einem Jüngeren

Probieren Sie's mit einem Jüngeren

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ORF2

Probieren Sie's mit einem Jüngeren

Die Bestsellerautorin Karina Norden, eine attraktive 48erin, propagiert in ihrem jüngsten Werk eine besondere Verjüngungskur: Sie empfiehlt ihren gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen einen jüngeren Lebenspartner! Und sie geht, alles Verkaufsstrategie, mit gutem Beispiel voran. Ein Teufelspakt für den sympathischen Lebenskünstler Nikolas; ein frivoles Spiel ums Geld, dem die erfolgsverwöhnte Auftraggeberin beinahe zum Opfer fällt.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 2