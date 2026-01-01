Probieren Sie's mit einem Jüngeren
85 Min.Ab 0
85 Min.Ab 0
Probieren Sie's mit einem Jüngeren
Die Bestsellerautorin Karina Norden, eine attraktive 48erin, propagiert in ihrem jüngsten Werk eine besondere Verjüngungskur: Sie empfiehlt ihren gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen einen jüngeren Lebenspartner! Und sie geht, alles Verkaufsstrategie, mit gutem Beispiel voran. Ein Teufelspakt für den sympathischen Lebenskünstler Nikolas; ein frivoles Spiel ums Geld, dem die erfolgsverwöhnte Auftraggeberin beinahe zum Opfer fällt.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2