Projekt Natter
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Projekt Natter
Als mit dem Fortschreiten des Zweiten Weltkrieges immer mehr deutsche Städte im Bombenhagel versanken, sollte Hitlers letzte Wunderwaffe für die Nazis die Wende bringen; so startete das Geheimprojekt Natter, der Bau eines raketengetriebenen Fluggerätes. Die Wunderwaffe sollte die Zivilbevölkerung schützen. So kam es, dass kurz vor Kriegsende die erste bemannte Rakete der Geschichte startete.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
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