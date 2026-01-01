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Queen - Days of Our Lives

Queen - Days of Our Lives

113 Min.Ab 0
ORF III113 Min.Ab 0
ORF III

Queen - Days of Our Lives

Die Dokumentation über eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Brian May, Roger Taylor, John Deacon und dem charismatischen Frontmann Freddie Mercury. Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor blicken auf eine unglaubliche Karriere von Queen zurück und skizzieren den Erfolg, die Streitereien und Trennungen, die Triumphe, aber auch die Tragödien.

Genre:
Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ORF 3