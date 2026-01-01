Rächer in Schwarz
Rächer in Schwarz
John Stewart ist ein stolzer Rinderzüchter aus Arizona, der seine weitläufigen Ländereien mit harter Arbeit, Prinzipientreue und Respekt vor dem Gesetz bewirtschaftet. Als ehemaliger Gesetzeshüter hat er sich bewusst für ein ruhiges Leben entschieden – fern von Gewalt und Willkür. Doch Stewarts Haltung gerät ins Wanken, als er mit Wick Campbell, einem mächtigen Landbesitzer, aneinandergerät. Campbell setzt auf Einschüchterung und die Überzeugungskraft der Pistole und duldet keinen Widerstand. Als Campbells marodierende Bande die Stadt terrorisiert, muss Stewart nicht nur um sein Land kämpfen, sondern auch um die Frau, die er liebt. Das Gesetz steht auf seiner Seite – doch es ist schwach, und Hilfe bleibt aus. Schließlich sieht sich Stewart ganz allein einer Übermacht von zehn steckbrieflich gesuchten Verbrechern gegenüber. In einem erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod muss er beweisen, dass Integrität und Mut auch dann Bestand haben, wenn Recht und Ordnung zerfallen.