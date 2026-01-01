Rasen ohne Limit - Deutschland im Carrera-Fieber
47 Min.Ab 0
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Rasen ohne Limit - Deutschland im Carrera-Fieber
Seit mehr als 50 Jahren flitzen kleine Autos auf schwarzen Kunststoffstrecken durch Deutschlands Zimmer. Auch wenn längst andere Hersteller auf dem Markt sind - „Carrera“ gilt immer noch als Synonym für dieses kultige Spielprinzip. Die geballte Fan-Leidenschaft zeigt sich im Slot-Club Wendelstein bei Nürnberg, der mit einer 38-Meter-Rennbahn aufwarten kann. Was bringt die Mitglieder dazu, jede freie Minute an den Bahnen zu basteln? Wer steckt hinter der Marke?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
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