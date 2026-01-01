Reich und Republik Teil 6: Das Dritte Reich - Der Totale Krieg
35 Min.Ab 0
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Reich und Republik Teil 6: Das Dritte Reich - Der Totale Krieg
Die 9-teilige Serie „Reich und Republik – Deutsche Geschichte von 1871 bis zur Gegenwart" dokumentiert mit einzigartigen Aufnahmen die Zeit von der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches unter Kaiser Wilhelm und seinem Reichskanzler Bismarck 1871, die Wilhelminische Zeit, die Ereignisse der Zeit, aber auch das alltägliche Leben, Kunst und Kultur, Sport, Persönlichkeiten, Wirtschaft und Wissenschaft.
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
0
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