Rezept für einen Mord | True Crime Doku
Rezept für einen Mord | True Crime Doku
An einem eisigen Nachmittag im Jahr 1989 versäumt Marine-Kapitänin Shirley Russell ihren Dienst auf der Basis in Quantico, Virginia. Ihre Freunde und Kollegen sind alarmiert. Sie wissen, dass Shirley niemals einfach so verschwinden würde. Die FBI-Agenten beginnen zu ermitteln und stoßen auf etwas Merkwürdiges: Shirleys Ehemann, ein ehemaliger Marine, scheint sich verdächtig zu verhalten. Ein blutroter Fleck in ihrem Zuhause verschwindet plötzlich, noch bevor er ordnungsgemäß untersucht werden kann. Keine Leiche, keine Zeugen und keine Waffe - nur ein Rätsel, das tiefer und beängstigender wird, je weiter sie graben. Doch dann scheint die Affäre von Shirleys Ehemann mehr zu wissen, als sie vorher zugibt… "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland