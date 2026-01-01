Vor TV
Rumble Through the Dark
112 Min.Ab 16
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Rumble Through the Dark
Für Aaron Eckhart geht es um Leben und Tod: Jack Boucher war einst ein gefeierter Mixed-Martial-Arts-Fighter. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Zu viele Schläge auf den Kopf haben ihre Spuren hinterlassen, und heute leidet er unter Gedächtnislücken. Als er in finanzielle Schwierigkeiten gerät und dem Mafiaboss Big Momma Sweet eine stattliche Summe schuldet, ist "The Butcher" gezwungen, ein letztes Mal seine Fäuste sprechen zu lassen ...
Genre:Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH