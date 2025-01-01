Rund ums Sterben - Friedhofsgeschichten
Der Tod gehört zum Leben dazu. Er ist gewiss. Es ist nur nicht klar, wann und wo gestorben wird. Dass gestorben wird ist fix. Fester Bestandteil des Todes sind auch die Menschen, die sich im Leben um den Tod und um das Danach kümmern. Wie begegnen sie dem Sterben und der Arbeit damit? Sehr oft mit einem sehr leichten, humorigen Umgang. Wir begeben uns auf eine ungewöhnliche und alles andere als todernste Reise durch Österreich und seine Sterbe- und Begräbniskultur.
