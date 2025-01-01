Sabrina
Als Sabrina aus Paris zurückkehrt, ist die Industriellen-Familie Larrabee überrascht. Vor ihnen steht nicht mehr die unscheinbare Tochter des Chauffeurs, sondern eine bildhübsche Frau. Besonders Playboy David Larrabee ist von Sabrina angetan. Eine Affäre würde jedoch die geschäftlichen Pläne seines Bruders Linus gefährden. Linus beginnt zum Schein eine Beziehung mit Sabrina. Remake des Billy-Wilder-Klassikers von Sydney Pollack mit Harrison Ford und Julia Ormond.
