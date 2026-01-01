Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schick mir keine Blumen

Schick mir keine Blumen

96 Min.Ab 0
Kabel Eins CLASSICS96 Min.Ab 0
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS
Schick mir keine Blumen

Schick mir keine Blumen

Der Hypochonder George Kimball hört bei einem seiner vielen Arztbesuche ein Telefongespräch mit und schließt daraus, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Um seine über alles geliebte Gattin Judy auf die Zeit nach seinem Tod vorzubereiten, sucht er ihr einen neuen Ehemann. Die wundert sich natürlich über sein seltsames Verhalten und denkt, er habe eine Affäre mit einer anderen Frau ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH