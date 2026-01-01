Schick mir keine Blumen
96 Min.Ab 0
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Schick mir keine Blumen
Der Hypochonder George Kimball hört bei einem seiner vielen Arztbesuche ein Telefongespräch mit und schließt daraus, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Um seine über alles geliebte Gattin Judy auf die Zeit nach seinem Tod vorzubereiten, sucht er ihr einen neuen Ehemann. Die wundert sich natürlich über sein seltsames Verhalten und denkt, er habe eine Affäre mit einer anderen Frau ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH