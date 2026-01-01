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Schlappe Bullen beißen nicht

Schlappe Bullen beißen nicht

102 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS102 Min.Ab 12
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Schlappe Bullen beißen nicht

Dan Aykroyd und Tom Hanks kämpfen im Spielfilm-Debüt von Tom Mankiewicz gegen Kriminalität und Korruption: Das ungleiche Polizisten-Duo Joe und Pep ist einer besonders skrupellosen Verbrecherorganisation auf der Spur. Dank ihrer recht ungewöhnlichen Recherchen machen sie schon bald einen heuchlerischen Pfarrer und einen Porno-König als Anführer der Bande aus.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH