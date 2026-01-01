Schlüter Traktoren - Von der Legende zur Leidenschaft
Schlüter Traktoren - Von der Legende zur Leidenschaft
Schlüter-Traktoren stehen bis heute für Kraft, Innovation und echte Leidenschaft für Landtechnik. Diese Dokumentation beleuchtet die bewegte Geschichte der traditionsreichen Marke, deren Produktion zwar 1993 endete, deren Faszination jedoch ungebrochen weiterlebt. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die beeindruckenden Maschinen selbst, sondern vor allem die Menschen, die diese Traktoren mit Begeisterung sammeln, restaurieren und im Einsatz erhalten. Von frühen Baureihen bis hin zu leistungsstarken Großtraktoren zeigt der Film die enorme Vielfalt der Schlüter-Modelle. Legendäre Maschinen wie der Super 2000 TVL oder seltene Exemplare des Profi Trac 3000 TVL demonstrieren eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit – selbst heute noch im praktischen Einsatz. Darüber hinaus gewähren spannende Szenen von Traktortreffen und persönlichen Begegnungen authentische Einblicke in die lebendige Fangemeinde. Historische Entwicklung, technische Besonderheiten und emotionale Geschichten verbinden sich zu einem faszinierenden Gesamtbild. Eine eindrucksvolle Hommage an eine Marke, die bis heute Kultstatus genießt.