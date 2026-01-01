Schmalspurschlepper
Schmalspurschlepper
Schmalspurtraktoren sind aus dem modernen Obst-, Wein- und Hopfenbau nicht mehr wegzudenken. Diese Dokumentation widmet sich den kompakten Alleskönnern, die dort zum Einsatz kommen, wo große Maschinen an ihre Grenzen stoßen. Seit Jahrzehnten leisten diese wendigen Fahrzeuge einen entscheidenden Beitrag zur Effizienz in der Landwirtschaft und haben einen Großteil der früheren Handarbeit ersetzt. Der Film zeichnet die Entwicklung der Schmalspurtechnik von den frühen Modellen der 1930er Jahre bis zu modernen Maschinen nach und zeigt, wie sich Technik und Anforderungen im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei stehen sowohl historische Meilensteine als auch aktuelle Hightech-Traktoren im Fokus. Eindrucksvolle Einsatzszenen veranschaulichen die Vielseitigkeit der kleinen Kraftpakete – ob im steilen Weinberg, in engen Obstplantagen oder auf weitläufigen Hopfenfeldern. Authentische Aufnahmen und fundierte Erläuterungen vermitteln ein lebendiges Bild dieser speziellen Technik. Ein spannender Film für alle, die sich für innovative Lösungen und die Entwicklung moderner Landtechnik interessieren.