Schweinespeck & Schnepfendreck - Sautanz im Burgenland
Im Burgenland ist der Haubenkoch Max Stiegl mit radikaler und charmanter Art auf einer Mission für nachhaltige Küche und für mehr Wertschätzung von Tieren und ihrem Fleisch. Ob Schnepfe, Büffel oder Biber – wir begegnen Tieren, die zu vergessenen Gerichten werden, Menschen, die Traditionen neu denken und dabei seltene Einblicke gewähren. Und im Zentrum das Gut Purbach und der Sautanz.
Genre:Dokumentation
