Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel
44 Min.Ab 6
44 Min.Ab 6
Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel
Von dem Franzosen Paul Cornu und seinem Trethubschrauber bis hin zu den höchstentwickelten Hubschraubern der heutigen Zeit sind eindrucksvolle hundert Jahre Entwicklung vergangen. Heute ist der Helikopter aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Er vollbringt Höchstleistungen im Rettungs- oder Kampfeinsatz bis hin zum hochgradig gefährlichen, fliegenden Baum-Sägedienst.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6