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She's The One

She's The One

93 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS93 Min.Ab 12
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Die zwei irischstämmigen Brüder Mickey und Francis Fitzpatrick versuchen - jeder auf seine Art - die Lebensmaxime ihres Vaters zu beherzigen. Nach dem Motto "Tu nur das, was dich glücklich macht!" versucht Mickey sein Glück als sorgloser Junggeselle und Taxifahrer. Francis dagegen arbeitet als Wall-Street-Manager und ist mit der lebhaften Renee verheiratet. Als den beiden Brüdern die zwei Frauen Hope und Heather über den Weg laufen, ändert sich ihr Leben radikal.

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 1996 Twentieth Century Fox Film Corporation.