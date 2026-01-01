Sie nennen ihn "Robin Hood" | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Sie nennen ihn "Robin Hood" | True Crime Doku
Im Südwesten der USA begeht ein aggressiver Mann mehrere Banküberfälle. Sein Vorgehen bleibt dabei immer gleich: Anfangs ist er ruhig und fragt nach Bargeld, doch kurz darauf wird er gewalttätig. Er selbst behauptet, seine Beute würde an Bedürftige und Arme gehen, doch ist dieser brutale Kriminelle wirklich ein Volksheld? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16