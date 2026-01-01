Škoda Kodiaq zerlegt den Tiguan mit Simply Clever!
Škoda Kodiaq zerlegt den Tiguan mit Simply Clever!
Škoda Kodiaq 2025: Das Auto mit den meisten Features! Der Škoda Kodiaq 2025 ist der absolute Feature-König! Mit Simply Clever bringt Škoda jede Menge raffinierte Helferlein, die dir den Alltag wirklich erleichtern. Kein anderes Auto bietet so viele praktische Funktionen zu diesem Preis! Der Familien-SUV mit dem 2-Liter-Dieselmotor und 193 PS lässt den VW Tiguan mit Simply Clever ganz schön alt aussehen! Doch mit einem Preis von 63.000 Euro wollen wir natürlich wissen, ob er das wirklich wert ist. Wir testen, wie smart der Kodiaq 2025 wirklich ist und wie er sich auf der Straße schlägt
